В России за сутки коронавирусом заразилось 8985 человек, отмечено 112 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8985 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 476 658 человек, из которых выздоровело 230 688. Зафиксировано ещё 112 летальных исходов. За всё время скончался 5971 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2001
Московская область — 751
Санкт-Петербург — 326
Нижегородская область — 305
Свердловская область — 249
Воронежская область — 228
Ростовская область — 189
Красноярский край — 159
Саратовская область — 137
Республика Тыва — 131
Ханты-Мансийский АО — 129
Челябинская область — 123
Смоленская область — 122
Архангельская область — 121
Ивановская область — 117
Волгоградская область — 117
Тульская область — 114
Республика Дагестан — 112
Пензенская область — 110
Новосибирская область — 102
Орловская область — 97
Ульяновская область — 97
Брянская область — 94
Тверская область — 92
Калужская область — 89
Республика Башкортостан — 89
Ставропольский край — 88
Краснодарский край — 86
Чувашская Республика — 86
Самарская область — 86
Иркутская область — 85
Ямало-Ненецкий АО — 83
Забайкальский край — 80
Республика Саха (Якутия) — 80
Кировская область — 78
Кабардино-Балкарская Республика — 76
Рязанская область — 75
Карачаево-Черкесская Республика — 74
Белгородская область — 73
Алтайский край — 71
Ярославская область — 68
Пермский край — 67
Приморский край — 67
Оренбургская область — 66
Тамбовская область — 65
Владимирская область — 62
Курская область — 60
Липецкая область — 60
Хабаровский край — 59
Новгородская область — 58
Омская область — 58
Республика Татарстан — 53
Ленинградская область — 50
Томская область — 49
Республика Бурятия — 48
Мурманская область — 46
Амурская область — 46
Республика Мордовия — 45
Республика Адыгея — 44
Астраханская область — 44
Республика Марий Эл — 43
Камчатский край — 43
Республика Северная Осетия — 41
Тюменская область — 39
Калининградская область — 37
Псковская область — 37
Республика Коми — 36
Кемеровская область — 31
Вологодская область — 27
Удмуртская Республика — 27
Республика Ингушетия — 26
Костромская область — 25
Чеченская Республика — 20
Республика Карелия — 19
Курганская область — 18
Сахалинская область — 16
Республика Крым — 14
Республика Хакасия — 13
Магаданская область — 12
Республика Калмыкия — 11
Республика Алтай — 8
Еврейская АО — 4
Севастополь — 1.
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