В России за сутки коронавирусом заразилось 8985 человек, отмечено 112 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8985 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 476 658 человек, из которых выздоровело 230 688. Зафиксировано ещё 112 летальных исходов. За всё время скончался 5971 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2001

Московская область — 751

Санкт-Петербург — 326

Нижегородская область — 305

Свердловская область — 249

Воронежская область — 228

Ростовская область — 189

Красноярский край — 159

Саратовская область — 137

Республика Тыва — 131

Ханты-Мансийский АО — 129

Челябинская область — 123

Смоленская область — 122

Архангельская область — 121

Ивановская область — 117

Волгоградская область — 117

Тульская область — 114

Республика Дагестан — 112

Пензенская область — 110

Новосибирская область — 102

Орловская область — 97

Ульяновская область — 97

Брянская область — 94

Тверская область — 92

Калужская область — 89

Республика Башкортостан — 89

Ставропольский край — 88

Краснодарский край — 86

Чувашская Республика — 86

Самарская область — 86

Иркутская область — 85

Ямало-Ненецкий АО — 83

Забайкальский край — 80

Республика Саха (Якутия) — 80

Кировская область — 78

Кабардино-Балкарская Республика — 76

Рязанская область — 75

Карачаево-Черкесская Республика — 74

Белгородская область — 73

Алтайский край — 71

Ярославская область — 68

Пермский край — 67

Приморский край — 67

Оренбургская область — 66

Тамбовская область — 65

Владимирская область — 62

Курская область — 60

Липецкая область — 60

Хабаровский край — 59

Новгородская область — 58

Омская область — 58

Республика Татарстан — 53

Ленинградская область — 50

Томская область — 49

Республика Бурятия — 48

Мурманская область — 46

Амурская область — 46

Республика Мордовия — 45

Республика Адыгея — 44

Астраханская область — 44

Республика Марий Эл — 43

Камчатский край — 43

Республика Северная Осетия — 41

Тюменская область — 39

Калининградская область — 37

Псковская область — 37

Республика Коми — 36

Кемеровская область — 31

Вологодская область — 27

Удмуртская Республика — 27

Республика Ингушетия — 26

Костромская область — 25

Чеченская Республика — 20

Республика Карелия — 19

Курганская область — 18

Сахалинская область — 16

Республика Крым — 14

Республика Хакасия — 13

Магаданская область — 12

Республика Калмыкия — 11

Республика Алтай — 8

Еврейская АО — 4

Севастополь — 1.