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Юлия Ефимова прошла по улице с протестующими американцами. Видео

Юлия Ефимова прошла по улице с протестующими американцами. Видео
Другие / Водные виды спорта 0

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова выложила в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как она прошла по улице в городе Бэнд (штат Орегон, США) с протестующими.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

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