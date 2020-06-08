Прыгунью с трамплина Кустову дисквалифицировали на 18 месяцев

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала летающую прыгунью с трамплина Александру Кустову на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, отмечается в сообщении на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Наказание 21-летней спортсменки отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

Кустову уличили в нарушении пункта 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, в котором говорится о порядке предоставления информации о своём местонахождении для тестирования.

«Нарушение требований, касающихся доступности спортсмена для внесоревновательного тестирования, включая непредоставление требуемой информации о местонахождении спортсмена и его неявку для участия в тестировании. Любое сочетание трёх зарегистрированных пропущенных тестов и (или) непредоставления информации о местонахождении спортсмена в течение 18 месяцев будет рассматриваться РУСАДА как нарушение правил. Зарегистрированные РУСАДА и (или) международной спортивной федерацией спортсмена отдельные случаи непредоставления информации о его местонахождении и (или) пропущенные тесты будут объединены в целях применения настоящего пункта правил», — указано в соответствующем пункте правил.