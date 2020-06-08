Самая титулованная синхронистка в истории выразила недоумение по поводу поста Минспорта РФ

Пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина обвинила Министерство спорта России в странном отношении к российским спортсменам. Негодование Ромашиной вызвал пост в соцсетях ведомства о том, как синхронистки слышат музыку под водой.

«Спасибо большое родному минспорту за столь тёплое и уважительное отношение к самой титулованной и стабильной сборной команде из всех видов спорта!

В своём посте о синхронном плавании столь уважаемое всеми министерство ставит заштатную фотографию сборной Италии (Италии, Карл!!!) и ссылку на комментарии французской синхронистки по вопросу, который сотни раз комментировался нашими спортсменками!» — написала Ромашина на своей странице в «Фейсбуке».

Фото поста Минспорта можно посмотреть на странице Светланы Ромашиной в «Фейсбуке».