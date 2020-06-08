Чемпион Европы по прыжкам в высоту Шустов дисквалифицирован за допинг

Российский легкоатлет, чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту Александр Шустов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Решение о дисквалификации принял 5 июня Спортивный арбитражный суд (CAS). Судом первой инстанции Шустов был признан виновным в нарушении п. 32.2.b антидопинговых правил Всемирной легкоатлетической ассоциации («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещенного метода»).
Спортсмен дисквалифицирован на четыре года — с 5 июня 2020 года по 4 июня 2024 года. Аннулированию подлежат результаты Шустова, показанные с 8 июля 2013 по 7 июля 2017 года. Легкоатлет завершил спортивную карьеру в начале 2017 года.
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