Шустов — о дисквалификации за допинг: основывается всё на показаниях Родченкова

Чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту Александр Шустов рассказал, что решение о его дисквалификации на четыре года было вынесено Спортивным арбитражным судом на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Основывается всё на показаниях Родченкова. Хотя во время судебного заседания мои адвокаты спрашивали: „Лично вы знаете гражданина Шустова?“ — «Да, знаю». — «Лично вы с ним встречались?» — «Нет, никогда не встречался». — «Вы его видели лично?» — «Нет, не видел». — «Видели, что он принимает какие-то препараты, как вы утверждаете?» — «Нет, не видел». Такая вот ситуация.

Я официально завязал в 2016 году, когда на Олимпиаду не отобрался. Узнал, что в отношении меня какие-то разбирательства идут, в 2018-м. В 2019 году в ноябре присутствовал по скайпу на заседании. Процесс в отношении меня был полным фарсом. Никаких доказательств прямых нет, только косвенные о том, что я участвовал в какой-то государственной программе, о которой я даже не знал. Фигурировали в моём деле три пробы, которые у меня были забраны. Три раза делали разными лабораториями анализ — они ничего не выявили», — приводит слова Шустова РИА «Новости».