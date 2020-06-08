«Как отвести глаза от футболки?» Подписчики обсудили новое фото Александры Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка стоит на мосту в Москве в полупрозрачной футболке.
«Совсем скоро снимают самоизоляцию. Что первым делом будете делать?» — подписала фотографию Солдатова.
Фотографию можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
В комментариях подписчики отдельно обсудили футболку гимнастки, практически не скрывающую то, что находится под ней.
ohtsibireva__: как отвести глаза от футболки?..
dmitriybutylkin: это невозможно, если только инсту закрыть.
lbadzho: ахах, поистине непосильная задача.
liahkimnidan: в районе груди особенно.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня.
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