«Как отвести глаза от футболки?» Подписчики обсудили новое фото Александры Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка стоит на мосту в Москве в полупрозрачной футболке.

«Совсем скоро снимают самоизоляцию. Что первым делом будете делать?» — подписала фотографию Солдатова.

Фотографию можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

В комментариях подписчики отдельно обсудили футболку гимнастки, практически не скрывающую то, что находится под ней.

ohtsibireva__: как отвести глаза от футболки?..

dmitriybutylkin: это невозможно, если только инсту закрыть.

lbadzho: ахах, поистине непосильная задача.

liahkimnidan: в районе груди особенно.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня.