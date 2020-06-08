Ромашина рассказала Минспорта РФ, как слышат музыку под водой российские синхронистки

Пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина в ответ на пост Министерства спорта объяснила, как слышат музыку под водой российские синхронистки.

«Сегодня Министерство спорта РФ попыталось рассказать подробнее о «подводной жизни» сборной команды по синхронному плаванию Италии (или Франции), но пост удалили. В связи с этим хочу рассказать, как обстоят дела с музыкой под водой у нашей, российской сборной.

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Действительно, в синхронном плавании используются подводные динамики, порой они бывают встроенными, а иногда подвесными, опущенными в воду. Их количество зависит от объёма бассейна, качества звука.

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Музыку под водой мы хорошо слышим и выполняем программу ей в такт. Впрочем, даже если произойдёт организационная заминка и музыка выключится, наша команда сможет доработать программу до конца. Мы оттачиваем каждое движение и повторим программу даже в абсолютной тишине», — написала Ромашина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Светланы Ромашиной.