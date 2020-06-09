В России за сутки коронавирусом заразилось 8595 человек, отмечен 171 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8595 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 485 253 человека, из которых выздоровело 242 397. Зафиксирован ещё 171 летальный исход. За всё время скончалось 6142 человека.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1572
Московская область — 739
Санкт-Петербург — 318
Нижегородская область — 292
Свердловская область — 242
Воронежская область — 220
Иркутская область — 206
Ростовская область — 187
Красноярский край — 157
Ханты-Мансийский АО — 149
Смоленская область — 143
Челябинская область — 143
Пензенская область — 138
Орловская область — 125
Саратовская область — 115
Тульская область — 109
Ивановская область — 108
Республика Дагестан — 107
Новосибирская область — 104
Мурманская область — 98
Республика Тыва — 97
Архангельская область — 96
Республика Башкортостан — 96
Ульяновская область — 94
Брянская область — 93
Волгоградская область — 92
Калужская область — 91
Краснодарский край — 89
Ставропольский край — 86
Чувашская Республика — 85
Тверская область — 84
Астраханская область — 83
Забайкальский край — 83
Рязанская область — 76
Белгородская область — 75
Кабардино-Балкарская Республика — 75
Карачаево-Черкесская Республика — 75
Омская область — 75
Республика Саха (Якутия) — 75
Алтайский край — 68
Ярославская область — 67
Республика Мордовия — 66
Тамбовская область — 65
Пермский край — 65
Хабаровский край — 65
Оренбургская область — 64
Липецкая область — 60
Курская область — 58
Приморский край — 58
Ямало-Ненецкий АО — 56
Владимирская область — 54
Республика Татарстан — 54
Ленинградская область — 49
Амурская область — 48
Республика Марий Эл — 47
Томская область — 47
Республика Адыгея — 46
Самарская область — 46
Камчатский край — 46
Калининградская область — 45
Новгородская область — 45
Республика Бурятия — 44
Республика Северная Осетия — 40
Кировская область — 40
Псковская область — 37
Тюменская область — 34
Кемеровская область — 34
Республика Ингушетия — 31
Костромская область — 27
Республика Коми — 26
Вологодская область — 26
Удмуртская Республика — 24
Республика Хакасия — 24
Республика Карелия — 23
Чеченская Республика — 19
Сахалинская область — 12
Республика Алтай — 10
Магаданская область — 9
Курганская область — 8
Республика Крым — 8
Чукотский АО — 4
Еврейская АО — 3
Республика Калмыкия — 1.
- 9 июня 2020
-
11:20
-
10:38
-
10:28
- 8 июня 2020
-
23:22
-
22:28
-
19:11
-
19:00
-
18:14
-
17:56
-
14:41
-
14:12
-
13:53
-
13:43
-
12:00
-
10:37
-
09:18
- 7 июня 2020
-
22:36
-
20:27
-
19:55
-
17:56
-
16:01
-
12:31
-
11:59
-
00:50
-
00:14
- 6 июня 2020
-
23:55
-
21:46
-
21:29
-
21:18
-
20:07
-
19:30
-
19:05
-
17:23
-
17:04
-
15:20