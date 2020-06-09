В России за сутки коронавирусом заразилось 8595 человек, отмечен 171 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8595 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 485 253 человека, из которых выздоровело 242 397. Зафиксирован ещё 171 летальный исход. За всё время скончалось 6142 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1572

Московская область — 739

Санкт-Петербург — 318

Нижегородская область — 292

Свердловская область — 242

Воронежская область — 220

Иркутская область — 206

Ростовская область — 187

Красноярский край — 157

Ханты-Мансийский АО — 149

Смоленская область — 143

Челябинская область — 143

Пензенская область — 138

Орловская область — 125

Саратовская область — 115

Тульская область — 109

Ивановская область — 108

Республика Дагестан — 107

Новосибирская область — 104

Мурманская область — 98

Республика Тыва — 97

Архангельская область — 96

Республика Башкортостан — 96

Ульяновская область — 94

Брянская область — 93

Волгоградская область — 92

Калужская область — 91

Краснодарский край — 89

Ставропольский край — 86

Чувашская Республика — 85

Тверская область — 84

Астраханская область — 83

Забайкальский край — 83

Рязанская область — 76

Белгородская область — 75

Кабардино-Балкарская Республика — 75

Карачаево-Черкесская Республика — 75

Омская область — 75

Республика Саха (Якутия) — 75

Алтайский край — 68

Ярославская область — 67

Республика Мордовия — 66

Тамбовская область — 65

Пермский край — 65

Хабаровский край — 65

Оренбургская область — 64

Липецкая область — 60

Курская область — 58

Приморский край — 58

Ямало-Ненецкий АО — 56

Владимирская область — 54

Республика Татарстан — 54

Ленинградская область — 49

Амурская область — 48

Республика Марий Эл — 47

Томская область — 47

Республика Адыгея — 46

Самарская область — 46

Камчатский край — 46

Калининградская область — 45

Новгородская область — 45

Республика Бурятия — 44

Республика Северная Осетия — 40

Кировская область — 40

Псковская область — 37

Тюменская область — 34

Кемеровская область — 34

Республика Ингушетия — 31

Костромская область — 27

Республика Коми — 26

Вологодская область — 26

Удмуртская Республика — 24

Республика Хакасия — 24

Республика Карелия — 23

Чеченская Республика — 19

Сахалинская область — 12

Республика Алтай — 10

Магаданская область — 9

Курганская область — 8

Республика Крым — 8

Чукотский АО — 4

Еврейская АО — 3

Республика Калмыкия — 1.