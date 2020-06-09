Ляйсан Утяшева показала, как выступала в 13 лет. Видео

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» старое видео, в котором показано, как она выступала, когда ей было 13 лет.

«1999 год. Чемпионат России. На этом видео мне 13 лет.

Продолжаю благодарить людей, которые собирали мои видеовыступления по крупицам. Теперь мы всей семьёй собираем их по всем социальным сетям в архив! Спасибо вам.

Знаменательный год выдался для меня, совсем маленькой 13-летней девочки. В этом же году мне присвоили звание мастера спорта.

Оглядываясь назад, хочется пожелать всем людям с горящими глазами и сильным рвением достичь высоты в своей сфере. Идите вперёд! Если вы чувствуете всем сердцем, что это ваш путь, значит, это действительно так, и никто другой, кроме вас, его не пройдёт!» — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».