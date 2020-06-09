Олег Матыцин: не вижу необходимости в проведении сборов за границей

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, смогут ли российские спортсмены в ближайшее время проводить сборы за границей.

«Теоретически могут, но практически ни я, ни старшие тренеры не видят в этом необходимости. Потому что в большинстве стран базы ещё не начали работать. Многие сборные команды ещё не приступили к тренировкам. Просто некуда ехать. В РФ мы обеспечили базы всеми требованиями», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Из-за пандемии коронавируса все тренировочные базы на территории страны в конце марта были закрыты Министерством спорта. Первыми к работе вернулись 25 мая подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое». В ближайшее время начнут работу федеральные базы в Сочи, Кисловодске, Алуште и Алексине.