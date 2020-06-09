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Полицейские, склонившие к сексу 17-летнюю российскую волейболистку, получили разные сроки

Полицейские, склонившие к сексу 17-летнюю российскую волейболистку, получили разные сроки
Другие / Волейбол 0

Суд в Анапе приговорил двух бывших полицейских, которые летом 2019 года принудили к сексу 17-летнюю российскую волейболистку, к двум и четырём годам колонии-поселения. Разные тюремные сроки объясняются тем, что один из полицейских вину признал, второй — нет. Об этом сообщается в телеграм-канале РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе.

В ночь на 26 августа 2019 года полицейские заметили на пляже несовершеннолетнюю девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а девушке стали угрожать возбуждением уголовного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили её к сексу. Затем полицейские отвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», в котором она проходила сборы.

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