Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Суд заочно арестовал доктора, обвиняемого в незаконном получении денег от Комиссаровой

Суд заочно арестовал доктора, обвиняемого в незаконном получении денег от Комиссаровой
Другие / Лыжный спорт 0

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, сообщает РИА «Новости».

Его обвиняют в хищении почти 28 млн рублей. Они были получены организацией для лечения фристайлистки Марии Комиссаровой. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Блюм должен быть заключён под стражу на два месяца.

В настоящее время врач находится в международном розыске. В 2018 году он покинул Россию, когда ещё не было возбуждено уголовное дело. По данным адвоката, Блюм проживает в Испании и имеет двойное гражданство.

Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением во время Олимпийских игр 2014 года. По данным следствия, Блюм незаконно взял деньги со спортсменки.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020