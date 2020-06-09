Суд заочно арестовал доктора, обвиняемого в незаконном получении денег от Комиссаровой

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, сообщает РИА «Новости».
Его обвиняют в хищении почти 28 млн рублей. Они были получены организацией для лечения фристайлистки Марии Комиссаровой. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Блюм должен быть заключён под стражу на два месяца.
В настоящее время врач находится в международном розыске. В 2018 году он покинул Россию, когда ещё не было возбуждено уголовное дело. По данным адвоката, Блюм проживает в Испании и имеет двойное гражданство.
Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением во время Олимпийских игр 2014 года. По данным следствия, Блюм незаконно взял деньги со спортсменки.
- 9 июня 2020
-
19:02
-
17:48
-
17:18
-
16:48
-
16:34
-
15:21
-
12:23
-
11:57
-
11:20
-
10:38
-
10:28
- 8 июня 2020
-
23:22
-
22:28
-
19:11
-
19:00
-
18:14
-
17:56
-
14:41
-
14:12
-
13:53
-
13:43
-
12:00
-
10:37
-
09:18
- 7 июня 2020
-
22:36
-
20:27
-
19:55
-
17:56
-
16:01
-
12:31
-
11:59
-
00:50
-
00:14
- 6 июня 2020
-
23:55
-
21:46