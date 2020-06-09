Суд заочно арестовал доктора, обвиняемого в незаконном получении денег от Комиссаровой

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, сообщает РИА «Новости».

Его обвиняют в хищении почти 28 млн рублей. Они были получены организацией для лечения фристайлистки Марии Комиссаровой. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Блюм должен быть заключён под стражу на два месяца.

В настоящее время врач находится в международном розыске. В 2018 году он покинул Россию, когда ещё не было возбуждено уголовное дело. По данным адвоката, Блюм проживает в Испании и имеет двойное гражданство.

Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением во время Олимпийских игр 2014 года. По данным следствия, Блюм незаконно взял деньги со спортсменки.