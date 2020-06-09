Министр спорта РФ Матыцин провёл встречу с главой Федерации гандбола России Шишкарёвым

Сегодня, 9 июня, в Министерстве спорта России состоялась встреча главы ведомства Олега Матыцина и президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарёва. Они впервые встретились после того, как Матыцин был назначен министром спорта.

Во время встречи они обсудили итоги сезона, форму спортсменов после карантина, подготовку к новому сезону и многое другое. Министр спорта РФ сообщил, что поддержит заявку ФГР на получение уайлд-кард на чемпионат мира среди мужчин, который состоится в 2021 году.

«С Олегом Васильевичем много пересекались раньше, в частности по вопросам студенческого спорта и участия наших команд в Универсиадах. Министр хорошо знаком с гандболом: в курсе результатов чемпионата страны, знает, что у нас год назад появился женский клуб ЦСКА, что Анна Вяхирева вновь лучшая на своей позиции в Лиге чемпионов, а Дарья Дмитриева пропустила сезон из-за травмы. Я подарил Олегу Васильевичу книгу «Золото ручной работы», и он узнал в лицо многих гандболисток и тренеров. Так что мне не нужно было объяснять основы, получился приятный и содержательный разговор», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.