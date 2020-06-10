В России за сутки коронавирусом заразилось 8404 человека, отмечено 216 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8404 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 493 657 человек, из которых выздоровело 252 783. Зафиксировано ещё 216 летальных исходов. За всё время скончалось 6358 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1195
Московская область — 735
Санкт-Петербург — 313
Нижегородская область — 304
Свердловская область — 284
Воронежская область — 242
Ханты-Мансийский АО — 197
Ростовская область — 192
Иркутская область — 182
Красноярский край — 174
Челябинская область — 135
Смоленская область — 132
Архангельская область — 132
Пензенская область — 126
Саратовская область — 117
Волгоградская область — 116
Самарская область — 113
Новосибирская область — 106
Тульская область — 103
Ивановская область — 101
Республика Дагестан — 98
Пермский край — 93
Ульяновская область — 91
Брянская область — 90
Орловская область — 89
Ставропольский край — 85
Тверская область — 83
Краснодарский край — 81
Астраханская область — 81
Республика Башкортостан — 81
Чувашская Республика — 79
Республика Бурятия — 79
Республика Тыва — 79
Омская область — 79
Карачаево-Черкесская Республика — 78
Кабардино-Балкарская Республика — 77
Белгородская область — 73
Хабаровский край — 72
Курская область — 71
Калужская область — 70
Забайкальский край — 70
Тамбовская область — 67
Республика Коми — 67
Республика Саха (Якутия) — 67
Алтайский край — 66
Рязанская область — 64
Республика Мордовия — 64
Ярославская область — 63
Липецкая область — 61
Псковская область — 60
Кировская область — 60
Оренбургская область — 60
Владимирская область — 55
Ленинградская область — 55
Республика Татарстан — 55
Ямало-Ненецкий АО — 54
Приморский край — 52
Кемеровская область — 48
Томская область — 48
Калининградская область — 46
Новгородская область — 44
Республика Адыгея — 43
Республика Марий Эл — 42
Камчатский край — 41
Республика Ингушетия — 39
Республика Северная Осетия — 39
Амурская область — 39
Сахалинская область — 34
Тюменская область — 32
Мурманская область — 26
Республика Хакасия — 26
Костромская область — 24
Удмуртская Республика — 24
Республика Калмыкия — 23
Вологодская область — 22
Республика Карелия — 20
Чеченская Республика — 16
Курганская область — 16
Республика Алтай — 14
Магаданская область — 11
Республика Крым — 11
Еврейская АО — 6
Чукотский АО — 2.
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