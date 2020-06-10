В России за сутки коронавирусом заразилось 8404 человека, отмечено 216 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8404 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 493 657 человек, из которых выздоровело 252 783. Зафиксировано ещё 216 летальных исходов. За всё время скончалось 6358 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1195

Московская область — 735

Санкт-Петербург — 313

Нижегородская область — 304

Свердловская область — 284

Воронежская область — 242

Ханты-Мансийский АО — 197

Ростовская область — 192

Иркутская область — 182

Красноярский край — 174

Челябинская область — 135

Смоленская область — 132

Архангельская область — 132

Пензенская область — 126

Саратовская область — 117

Волгоградская область — 116

Самарская область — 113

Новосибирская область — 106

Тульская область — 103

Ивановская область — 101

Республика Дагестан — 98

Пермский край — 93

Ульяновская область — 91

Брянская область — 90

Орловская область — 89

Ставропольский край — 85

Тверская область — 83

Краснодарский край — 81

Астраханская область — 81

Республика Башкортостан — 81

Чувашская Республика — 79

Республика Бурятия — 79

Республика Тыва — 79

Омская область — 79

Карачаево-Черкесская Республика — 78

Кабардино-Балкарская Республика — 77

Белгородская область — 73

Хабаровский край — 72

Курская область — 71

Калужская область — 70

Забайкальский край — 70

Тамбовская область — 67

Республика Коми — 67

Республика Саха (Якутия) — 67

Алтайский край — 66

Рязанская область — 64

Республика Мордовия — 64

Ярославская область — 63

Липецкая область — 61

Псковская область — 60

Кировская область — 60

Оренбургская область — 60

Владимирская область — 55

Ленинградская область — 55

Республика Татарстан — 55

Ямало-Ненецкий АО — 54

Приморский край — 52

Кемеровская область — 48

Томская область — 48

Калининградская область — 46

Новгородская область — 44

Республика Адыгея — 43

Республика Марий Эл — 42

Камчатский край — 41

Республика Ингушетия — 39

Республика Северная Осетия — 39

Амурская область — 39

Сахалинская область — 34

Тюменская область — 32

Мурманская область — 26

Республика Хакасия — 26

Костромская область — 24

Удмуртская Республика — 24

Республика Калмыкия — 23

Вологодская область — 22

Республика Карелия — 20

Чеченская Республика — 16

Курганская область — 16

Республика Алтай — 14

Магаданская область — 11

Республика Крым — 11

Еврейская АО — 6

Чукотский АО — 2.