Каролина Севастьянова показала 2 фото в откровенном купальнике и попросила выбрать лучшее

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» две фотографии. На снимках можно полюбоваться, как спортсменка выглядит в откровенном купальнике.
«1 или 2?» — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.
Многие подписчики так и не смогли выбрать, какая же фотография гимнастки нравится им больше. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Кайфовая».
«Каролина, Вы отлично выглядите! Красивые фотографии».
«На обоих фото красавица».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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