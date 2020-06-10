Каролина Севастьянова показала 2 фото в откровенном купальнике и попросила выбрать лучшее

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» две фотографии. На снимках можно полюбоваться, как спортсменка выглядит в откровенном купальнике.

«1 или 2?» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

Многие подписчики так и не смогли выбрать, какая же фотография гимнастки нравится им больше. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Кайфовая».

«Каролина, Вы отлично выглядите! Красивые фотографии».

«На обоих фото красавица».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.