Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Подруга Большунова рассказала, как реагирует на злые комментарии о себе

Подруга Большунова рассказала, как реагирует на злые комментарии о себе
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Анна Жеребятьева рассказала, как реагирует на нападки хейтеров, считающих, что она была включена в сборную России лишь как девушка лидера команды Александра Большунова.

«Недавно мне задали такой вопрос: как ты реагируешь на злые комментарии о себе? Да никак. На это перестаёшь обращать внимание. До этого, конечно, переживаешь: а что я сделала? А почему он так со мной? А дальше просто понимаешь, что люди разные и диагнозы у всех разные, главное, какой ты.

Потом мы же знаем, что сидеть и поучать — самый дешёвый способ почувствовать свою значимость. Завидовать легче, чем восхищаться. Обесценивать успехи других легче, чем признаться себе, что чувствуешь зависть и хотел бы так же!

А вообще хотелось бы послать их куда подальше и как можно скорее. Иногда людям просто необходимо напоминать, где их место», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».

Губерниев вступился за девушку Большунова
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020