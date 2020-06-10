Подруга Большунова рассказала, как реагирует на злые комментарии о себе

Российская лыжница Анна Жеребятьева рассказала, как реагирует на нападки хейтеров, считающих, что она была включена в сборную России лишь как девушка лидера команды Александра Большунова.

«Недавно мне задали такой вопрос: как ты реагируешь на злые комментарии о себе? Да никак. На это перестаёшь обращать внимание. До этого, конечно, переживаешь: а что я сделала? А почему он так со мной? А дальше просто понимаешь, что люди разные и диагнозы у всех разные, главное, какой ты.

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Потом мы же знаем, что сидеть и поучать — самый дешёвый способ почувствовать свою значимость. Завидовать легче, чем восхищаться. Обесценивать успехи других легче, чем признаться себе, что чувствуешь зависть и хотел бы так же!

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А вообще хотелось бы послать их куда подальше и как можно скорее. Иногда людям просто необходимо напоминать, где их место», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».