Шишкина — о возобновлении тренировок: вниз головой вообще будто ни разу в жизни не стояла

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о первой тренировке в воде после двухмесячного перерыва из-за самоизоляции.
«Первая тренировка после двухмесячного перерыва. Это было непросто. Плавали, чтобы раздышаться и почувствовать воду. Да, мы тоже потеряли чувство воды, и нужно снова его находить.
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Самое весёлое было надеть зажим и перевернуться вниз головой. Нос от зажима отвык, а вниз головой вообще как будто ни разу в жизни не стояла. Сплошная «земля в иллюминаторе».
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Ну ничего, я уверена, что с каждым днём наша форма будет всё лучше и лучше. Не зря ведь мы Непобедимые Русские Русалки», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
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