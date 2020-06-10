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Шишкина — о возобновлении тренировок: вниз головой вообще будто ни разу в жизни не стояла

Шишкина — о возобновлении тренировок: вниз головой вообще будто ни разу в жизни не стояла
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о первой тренировке в воде после двухмесячного перерыва из-за самоизоляции.

«Первая тренировка после двухмесячного перерыва. Это было непросто. Плавали, чтобы раздышаться и почувствовать воду. Да, мы тоже потеряли чувство воды, и нужно снова его находить.

Самое весёлое было надеть зажим и перевернуться вниз головой. Нос от зажима отвык, а вниз головой вообще как будто ни разу в жизни не стояла. Сплошная «земля в иллюминаторе».

Ну ничего, я уверена, что с каждым днём наша форма будет всё лучше и лучше. Не зря ведь мы Непобедимые Русские Русалки», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».

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