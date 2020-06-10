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Президент МОК заявил, что тяжёлую атлетику могут исключить из программы Олимпиад

Президент МОК заявил, что тяжёлую атлетику могут исключить из программы Олимпиад
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК сообщил, что разочарован выводами комиссии Ричарда Макларена о коррупции и сокрытии допинговых нарушений в Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) в то время, когда её возглавлял венгр Тамаш Аян.

«Мы глубоко обеспокоены и шокированы этим докладом и масштабом отражённых в нём нарушений в антидопинговой политике и менеджменте. Мы оставляем за собой право на далеко идущие меры, в том числе речь идёт об исключении тяжёлой атлетики из программы Олимпийских игр. Официальные лица, причастные к продолжающемуся расследованию, не будут участвовать в обсуждении подготовки к Играм в Токио.

Мы полностью поддерживаем новое руководство IWF, которое реформирует систему управления федерацией, а также прилагает усилия к тому, чтобы сделать антидопинговую систему полностью независимой от федерации. Основные шаги уже совершены», — приводит слова Баха Reuters.

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