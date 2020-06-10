Севастьянова: происходящее в США дико. Русские же не наезжают на немцев, когда их видят

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова высказала своё мнение об акциях протеста в США, начавшихся в конце мая после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.

«Недавно говорила с подругами о насущной теме расизма и о том, что в целом происходит в мире. Первое, что спросила у них, почему они выставили чёрный квадрат в поддержу митингов и т. д., на что большая часть мне ответила: «Не знаю. Наверное, потому что все выставили». Вот и у меня сейчас складывается ощущение, что большая часть всего, что творится, это просто «за компанию», ну и, может, даже что-то перепадёт. А в итоге это всё переросло в абсолютный хаос и беспредел, где по итогу люди не отстаивали свои права, а просто громили культурное достояние, грабили и убивали людей и даже не попытались адекватно высказать свою позицию.

К чему это я? А к тому, что вместо того чтобы пытаться сейчас переписывать историю, агитировать людей на беспредел и подогревать ярость, надо было просто всё решить по закону и двигаться дальше! Русские же не начинают наезжать на немцев, когда их видят? Нет! Хотя вполне могли бы, ведь Вторая мировая война была не так давно! И крепостное право у нас было, а это такое же рабство. Но мы же этого не делаем, мы живём своей жизнью и никого не трогаем, хотя как относятся к нам во всём мире, наверное, ни к кому так предвзято не относятся. Поэтому всё, что происходит сейчас, для меня дико и непонятно.

Также непонятны слова и о притеснении. Вы серьёзно? Как можно говорить о каком-то притеснении, если у афроамериканцев огромное количество богатых, влиятельных и известных людей? Если уже и президент был афроамериканец! О каком притеснении речь? Это как в поговорке «плохому танцору кое-что мешает». И я считаю надо знать свою историю и не пытаться её переписывать, как они это делают уже не в первый раз. И если вы с этим несогласны, то живите сейчас по-другому, а не пытайтесь менять то, что уже было сделано много лет назад, ведь машину времени ещё не изобрели», — написала Севастьянова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Каролины Севастьяновой в «Инстаграме».