Александра Солдатова продемонстрировала растяжку, сев на шпагат у ограждения вдоль реки

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео, в котором она продемонстрировала чудеса собственной растяжки, сев на шпагат у ограждении вдоль одного из водоёмов.

Публикация доступна в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Подписчики спортсменки вновь восхитились гибкостью и красотой гимнастки, написав множество комплиментов в адрес Солдатовой.



ritmica_x_siempre: «Королева, ты невероятна»;

raha.shamsii25: «Очень красиво»;

balzhina_ay: «Невероятная!»;

dasha130811: «Красотка».



Ранее Александра Солдатова опубликовала видеоролик, в котором изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол.