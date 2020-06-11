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Александра Солдатова продемонстрировала растяжку, сев на шпагат у ограждения вдоль реки

Александра Солдатова продемонстрировала растяжку, сев на шпагат у ограждения вдоль реки
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео, в котором она продемонстрировала чудеса собственной растяжки, сев на шпагат у ограждении вдоль одного из водоёмов.

Публикация доступна в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Подписчики спортсменки вновь восхитились гибкостью и красотой гимнастки, написав множество комплиментов в адрес Солдатовой.

ritmica_x_siempre: «Королева, ты невероятна»;
raha.shamsii25: «Очень красиво»;
balzhina_ay: «Невероятная!»;
dasha130811: «Красотка».

Ранее Александра Солдатова опубликовала видеоролик, в котором изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол.

Гимнастка Солдатова изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол. Видео
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