Александра Солдатова продемонстрировала растяжку, сев на шпагат у ограждения вдоль реки
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео, в котором она продемонстрировала чудеса собственной растяжки, сев на шпагат у ограждении вдоль одного из водоёмов.
Публикация доступна в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Подписчики спортсменки вновь восхитились гибкостью и красотой гимнастки, написав множество комплиментов в адрес Солдатовой.
ritmica_x_siempre: «Королева, ты невероятна»;
raha.shamsii25: «Очень красиво»;
balzhina_ay: «Невероятная!»;
dasha130811: «Красотка».
Ранее Александра Солдатова опубликовала видеоролик, в котором изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол.
Гимнастка Солдатова изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол. Видео
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