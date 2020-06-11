Поздняков назвал несвоевременным решение Винер-Усмановой открыть базу для гимнасток

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой оставить открытой базу для гимнасток в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, с марта в России были закрыты все тренировочные базы. Исключение было сделано только для учебно-тренировочного центра «Новогорск» — ведущей базы подготовки сборных команд России. Позднее у двух человек, находившихся в «Новогорске», заподозрили коронавирус. Повторные тесты на COVID-19 главного тренера сборной по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и гимнаста Сергея Найдина дали отрицательный результат, но база была закрыта.

«В тот момент ОКР очень активно пытался донести до всех наших коллег из общероссийских спортивных федераций, что сейчас централизованная подготовка нецелесообразна, потому что может нести несоизмеримые риски для здоровья спортсменов. И если вопрос поставить таким образом: «Здоровье спортсмена или его медаль?» — то, безусловно, ответ на этот вопрос — здоровье.

Я не могу сказать, что это (решение оставить базу открытой. — Прим. «Чемпионата») было лишним. Это было несвоевременно», — цитирует Позднякова «РБК-Спорт».