В России за сутки коронавирусом заразилось 8779 человек, отмечено 174 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8779 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 502 436 человек, из которых выздоровело 261 150. Зафиксировано ещё 174 летальных исхода. За всё время скончалось 6532 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1436

Московская область — 724

Свердловская область — 312

Санкт-Петербург — 303

Нижегородская область — 303

Иркутская область — 240

Воронежская область — 239

Ростовская область — 220

Красноярский край — 190

Ханты-Мансийский АО — 186

Архангельская область — 145

Пензенская область — 115

Челябинская область — 115

Саратовская область — 114

Республика Тыва — 113

Республика Коми — 111

Самарская область — 111

Волгоградская область — 108

Смоленская область — 107

Орловская область — 102

Новосибирская область — 102

Тульская область — 101

Ивановская область — 99

Республика Дагестан — 97

Брянская область — 91

Ульяновская область — 88

Ставропольский край — 87

Астраханская область — 85

Тверская область — 83

Карачаево-Черкесская Республика — 82

Краснодарский край — 80

Курская область — 79

Кабардино-Балкарская Республика — 79

Республика Башкортостан — 79

Чувашская Республика — 77

Ямало-Ненецкий АО — 77

Белгородская область — 76

Пермский край — 74

Хабаровский край — 71

Алтайский край — 69

Республика Саха (Якутия) — 69

Калужская область — 68

Тамбовская область — 68

Владимирская область — 64

Республика Бурятия — 64

Кировская область — 61

Забайкальский край — 61

Мурманская область — 60

Липецкая область — 59

Рязанская область — 59

Ярославская область — 59

Псковская область — 59

Оренбургская область — 59

Республика Мордовия — 58

Приморский край — 57

Республика Адыгея — 55

Ленинградская область — 54

Республика Татарстан — 54

Костромская область — 51

Камчатский край — 51

Томская область — 50

Омская область — 47

Новгородская область — 44

Республика Марий Эл — 43

Калининградская область — 42

Республика Хакасия — 38

Амурская область — 38

Магаданская область — 38

Республика Северная Осетия — 37

Республика Ингушетия — 36

Тюменская область — 34

Кемеровская область — 34

Вологодская область — 30

Чеченская Республика — 20

Удмуртская Республика — 20

Курганская область — 14

Сахалинская область — 14

Республика Калмыкия — 12

Республика Карелия — 9

Республика Алтай — 8

Еврейская АО — 7

Чукотский АО — 2

Республика Крым — 1

Севастополь — 1.