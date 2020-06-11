В России за сутки коронавирусом заразилось 8779 человек, отмечено 174 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8779 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 502 436 человек, из которых выздоровело 261 150. Зафиксировано ещё 174 летальных исхода. За всё время скончалось 6532 человека.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1436
Московская область — 724
Свердловская область — 312
Санкт-Петербург — 303
Нижегородская область — 303
Иркутская область — 240
Воронежская область — 239
Ростовская область — 220
Красноярский край — 190
Ханты-Мансийский АО — 186
Архангельская область — 145
Пензенская область — 115
Челябинская область — 115
Саратовская область — 114
Республика Тыва — 113
Республика Коми — 111
Самарская область — 111
Волгоградская область — 108
Смоленская область — 107
Орловская область — 102
Новосибирская область — 102
Тульская область — 101
Ивановская область — 99
Республика Дагестан — 97
Брянская область — 91
Ульяновская область — 88
Ставропольский край — 87
Астраханская область — 85
Тверская область — 83
Карачаево-Черкесская Республика — 82
Краснодарский край — 80
Курская область — 79
Кабардино-Балкарская Республика — 79
Республика Башкортостан — 79
Чувашская Республика — 77
Ямало-Ненецкий АО — 77
Белгородская область — 76
Пермский край — 74
Хабаровский край — 71
Алтайский край — 69
Республика Саха (Якутия) — 69
Калужская область — 68
Тамбовская область — 68
Владимирская область — 64
Республика Бурятия — 64
Кировская область — 61
Забайкальский край — 61
Мурманская область — 60
Липецкая область — 59
Рязанская область — 59
Ярославская область — 59
Псковская область — 59
Оренбургская область — 59
Республика Мордовия — 58
Приморский край — 57
Республика Адыгея — 55
Ленинградская область — 54
Республика Татарстан — 54
Костромская область — 51
Камчатский край — 51
Томская область — 50
Омская область — 47
Новгородская область — 44
Республика Марий Эл — 43
Калининградская область — 42
Республика Хакасия — 38
Амурская область — 38
Магаданская область — 38
Республика Северная Осетия — 37
Республика Ингушетия — 36
Тюменская область — 34
Кемеровская область — 34
Вологодская область — 30
Чеченская Республика — 20
Удмуртская Республика — 20
Курганская область — 14
Сахалинская область — 14
Республика Калмыкия — 12
Республика Карелия — 9
Республика Алтай — 8
Еврейская АО — 7
Чукотский АО — 2
Республика Крым — 1
Севастополь — 1.
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