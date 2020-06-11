Глава РУСАДА не согласился с решением закрыть суд России с ВАДА

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) изначально были против закрытых слушаний в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Об этом заявил глава организации Юрий Ганус.

Напомним, в декабре 2019 года ВАДА лишило РУСАДА статуса соответствия за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории. России запретили участвовать в крупных международных турнирах на четыре года. Для выступлений под нейтральным флагом российским атлетам необходимо проходить дополнительные тесты на допинг. В январе ВАДА обратилось в CAS с иском против РУСАДА. Международное агентство попросило арбитраж признать правомерным лишение российской стороны статуса соответствия. Изначально слушания были назначены на июль, но затем их перенесли на ноябрь.

«Очень важно понимать, что взаимодействие с юридической компанией ведут учредители РУСАДА. Я считаю, что суд должен быть открытым. И так считает вся антидопинговая общественность. Общественная значимость достаточно велика», — цитирует Гануса «РБК-Спорт».