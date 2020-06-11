Призёр ОИ Махов сознался в халатности. Ему грозит двухлетняя дисквалификация за допинг

Серебряный призёр Олимпийских игр по вольной борьбе Билял Махов может получить двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил сам спортсмен.
Напомним, ранее выяснилось, что в допинг-пробе 32-летнего Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста.
«Когда ко мне приехали допинг-офицеры, я только приехал из Германии после операции. Была послеоперационная реабилитация, мне кололи много разных гормональных препаратов. Я халатно отнёсся к этому вопросу, не совсем уделил этому должное внимание, где нужно, не заявился. Сейчас идут разбирательства, комиссия уже будет решать, насколько у меня был умысел или я собирался нечестно воспользоваться ситуацией.
Это было во внесоревновательный период, но так как мы профессионалы, то спортсмены стоят в международном пуле. Надо было процесс контролировать, а я немножко расслабился в этом отношении, и прилетело. У меня была операция на спине, на шее и на колене, мне кололи гормональные препараты, которые восстанавливают хрящевую ткань. Эти препараты надо заранее заявлять, а я этого не сделал.
Я собираю полный пакет документов, что я делал, как лечил. В любом случае взыскания будут, статья подразумевает как минимум двухлетнюю дисквалификацию», — цитирует Махова ТАСС.
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