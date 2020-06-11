Экс-президент IAAF: положительные допинг-пробы россиян скрывали из финансовых соображений

Бывший президент IAAF (ныне World Athletics) Ламин Диак объяснил, с какой целью в организации скрывали положительные результаты допинг-тестов российских спортсменов. По его словам, это делалось в интересах финансового благополучия организации.

«Это было сделано главным образом для финансового благополучия IAAF. Необходимо было сохранить финансовое здоровье организации, и я был готов пойти на этот компромисс», — приводит слова Диака AFP.

Напомним, Диак с 2009 по 2015 год возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics в 2019 году. С ноября 2015 года 86-летний сенегалец находится под стражей.

Ранее стало известно, что один из членов оргкомитета Олимпиады в Токио дарил подарки Диаку.