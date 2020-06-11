В российских школах могут появиться уроки регби

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил о намерении добиться от Правительства России внесения в школьную программу уроков занятия данным видом спорта. Ученики смогут обучаться основам регби на уроках физкультуры.



«У нас есть такой план, но в рамках уроков физкультуры. Во многих регионах уже сейчас есть урок регби, в сотнях школ нам удалось включить регби в «третий урок» физкультуры.



Сейчас ведём переговоры с Министерством просвещения, чтобы в официальную программу подготовки по физической культуре на всех уровнях, в том числе в университетах и школах, вошло регби. Мы добьёмся этого», – цитирует Артемьева ТАСС.

Регби — контактный командный вид спорта, возникший в XIX веке в Англии.