ВФЛА на неопределенный срок перенесла соревнования, которые были запланированы на июль

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила о переносе на неопределённый срок соревнований, которые были запланированы на июль. Соответствующий приказ, подписанный главой ВФЛА Евгением Юрченко, был опубликован на официальном сайте организации.



Причиной такого решения ВФЛА является распространение коронавирусной инфекции. Даты проведения июльских стартов будут определены руководством организации позднее.



Напомним, что 18 апреля Минспорт РФ рекомендовал общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.