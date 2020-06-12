Спустя три месяца FIS выслала «Большой хрустальный глобус», полагающийся Большунову

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020, в ближайшее время получит «Большой хрустальный глобус».
Напомним, Большунов до сих пор не получил приз. Заключительные этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса. В итоге награждение победителей было отложено на неопределённый срок.
В ближайшие недели 23-летнему россиянину будет вручён оригинальный «Большой хрустальный глобус», сообщается в официальном аккаунте Международной федерации лыжного спорта (FIS) в „Инстаграме“.
Большунов стал первым лыжником в истории России, кому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.
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