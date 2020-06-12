Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Спустя три месяца FIS выслала «Большой хрустальный глобус», полагающийся Большунову

Спустя три месяца FIS выслала «Большой хрустальный глобус», полагающийся Большунову
Другие / Лыжный спорт 0

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020, в ближайшее время получит «Большой хрустальный глобус».

Напомним, Большунов до сих пор не получил приз. Заключительные этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса. В итоге награждение победителей было отложено на неопределённый срок.

В ближайшие недели 23-летнему россиянину будет вручён оригинальный «Большой хрустальный глобус», сообщается в официальном аккаунте Международной федерации лыжного спорта (FIS) в „Инстаграме“.

Большунов стал первым лыжником в истории России, кому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.

Тренер Большунова: не имеет значения, когда Александр получит «Хрустальный глобус»
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020