Легкоатлеты, отстранённые за работу с тренером Казариным, подали иск против РУСАДА

Российские легкоатлеты Анна Князева-Широкова, Рудольф Верховых и Андрей Исайчев подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, бегуны по решению РУСАДА были отстранены на один год за участие в тренировочных мероприятиях с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным. Спортсмены сотрудничали со специалистом на сборах в Киргизии в период с 2018 по 2019 год. Отстранение Верховых завершится 16 июня 2020 года, Исайчева и Князевой-Широковой — 16 декабря.

«CAS недавно зарегистрировал дела Анны Князевой-Широковой, Рудольфа Верховых и Андрея Исайчева против РУСАДА. Арбитражные процедуры начаты», — приводит слова представителя CAS «Р-Спорт».