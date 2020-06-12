В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8987 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 511 423 человека, из которых выздоровело 269 370. Зафиксировано ещё 183 летальных исхода. За всё время скончалось 6715 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1714
Московская область — 730
Свердловская область — 320
Санкт-Петербург — 274
Воронежская область — 227
Нижегородская область — 221
Ростовская область — 198
Красноярский край — 178
Республика Тыва — 176
Иркутская область — 151
Ханты-Мансийский АО — 150
Республика Коми — 125
Ямало-Ненецкий АО — 122
Саратовская область — 116
Волгоградская область — 114
Архангельская область — 112
Псковская область — 110
Орловская область — 109
Новосибирская область — 109
Пензенская область — 103
Тульская область — 100
Ивановская область — 98
Республика Дагестан — 95
Ульяновская область — 95
Калужская область — 94
Брянская область — 93
Приморский край — 93
Тверская область — 91
Челябинская область — 91
Республика Бурятия — 90
Омская область — 86
Ставропольский край — 84
Карачаево-Черкесская Республика — 80
Краснодарский край — 80
Кабардино-Балкарская Республика — 79
Самарская область — 78
Чувашская Республика — 76
Забайкальский край — 76
Республика Саха (Якутия) — 76
Республика Башкортостан — 75
Пермский край — 72
Белгородская область — 70
Курская область — 70
Смоленская область — 70
Владимирская область — 66
Тамбовская область — 66
Алтайский край — 66
Хабаровский край — 65
Оренбургская область — 63
Республика Мордовия — 62
Липецкая область — 61
Кемеровская область — 61
Ярославская область — 60
Рязанская область — 58
Мурманская область — 58
Кировская область — 58
Камчатский край — 54
Ленинградская область — 52
Томская область — 51
Республика Татарстан — 49
Республика Марий Эл — 47
Новгородская область — 46
Астраханская область — 44
Амурская область — 41
Сахалинская область — 41
Костромская область — 38
Калининградская область — 38
Республика Адыгея — 38
Республика Северная Осетия — 37
Республика Хакасия — 37
Республика Ингушетия — 36
Магаданская область — 35
Вологодская область — 32
Республика Крым — 25
Удмуртская Республика — 22
Тюменская область — 22
Чеченская Республика — 21
Республика Калмыкия — 18
Республика Карелия — 17
Курганская область — 11
Республика Алтай — 8
Чукотский АО — 6
Еврейская АО — 4
Ненецкий АО — 1
Севастополь — 1.
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