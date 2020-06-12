В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8987 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 511 423 человека, из которых выздоровело 269 370. Зафиксировано ещё 183 летальных исхода. За всё время скончалось 6715 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1714

Московская область — 730

Свердловская область — 320

Санкт-Петербург — 274

Воронежская область — 227

Нижегородская область — 221

Ростовская область — 198

Красноярский край — 178

Республика Тыва — 176

Иркутская область — 151

Ханты-Мансийский АО — 150

Республика Коми — 125

Ямало-Ненецкий АО — 122

Саратовская область — 116

Волгоградская область — 114

Архангельская область — 112

Псковская область — 110

Орловская область — 109

Новосибирская область — 109

Пензенская область — 103

Тульская область — 100

Ивановская область — 98

Республика Дагестан — 95

Ульяновская область — 95

Калужская область — 94

Брянская область — 93

Приморский край — 93

Тверская область — 91

Челябинская область — 91

Республика Бурятия — 90

Омская область — 86

Ставропольский край — 84

Карачаево-Черкесская Республика — 80

Краснодарский край — 80

Кабардино-Балкарская Республика — 79

Самарская область — 78

Чувашская Республика — 76

Забайкальский край — 76

Республика Саха (Якутия) — 76

Республика Башкортостан — 75

Пермский край — 72

Белгородская область — 70

Курская область — 70

Смоленская область — 70

Владимирская область — 66

Тамбовская область — 66

Алтайский край — 66

Хабаровский край — 65

Оренбургская область — 63

Республика Мордовия — 62

Липецкая область — 61

Кемеровская область — 61

Ярославская область — 60

Рязанская область — 58

Мурманская область — 58

Кировская область — 58

Камчатский край — 54

Ленинградская область — 52

Томская область — 51

Республика Татарстан — 49

Республика Марий Эл — 47

Новгородская область — 46

Астраханская область — 44

Амурская область — 41

Сахалинская область — 41

Костромская область — 38

Калининградская область — 38

Республика Адыгея — 38

Республика Северная Осетия — 37

Республика Хакасия — 37

Республика Ингушетия — 36

Магаданская область — 35

Вологодская область — 32

Республика Крым — 25

Удмуртская Республика — 22

Тюменская область — 22

Чеченская Республика — 21

Республика Калмыкия — 18

Республика Карелия — 17

Курганская область — 11

Республика Алтай — 8

Чукотский АО — 6

Еврейская АО — 4

Ненецкий АО — 1

Севастополь — 1.