«Хороша ложка к обеду». Тренер Большунова — о высылке «Большого хрустального глобуса»
Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, который в сезоне-2019/2020 завоевал «Большой хрустальный глобус», прокомментировал высылку приза подопечному.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Большунов долгое время не мог получить приз. Вчера, 11 июня, Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что выслала приз спортсмену.
«Думаю, что готовится какое-то праздничное вручение. Пока не в курсе, как и когда это будет.
Для меня и Александра тоже важен был сам факт победы. Хороша ложка к обеду. Если бы награждение было после заключительного этапа, это была бы радость. Но уже прошло три месяца, уже начался подготовительный сезон, и я больше смотрю вперёд, нежели в прошлое», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».
Спустя три месяца FIS выслала «Большой хрустальный глобус», полагающийся Большунову
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