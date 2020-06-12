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«Как ты это делаешь?» Подписчики восхитились растяжкой Солдатовой на узком балконе

«Как ты это делаешь?» Подписчики восхитились растяжкой Солдатовой на узком балконе
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала великолепную растяжку, использовав вместо балетного станка ограждение узкого балкона. Для зарядки 22-летняя спортсменка надела красное худи, серые бриджи и белые носки.

Фото и видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики в комментариях не устают восхищаться гибкостью Солдатовой.

ya_ham: как ты это делаешь? Невероятно!

lvlelvl: фантастически.

margauxk_k: Саша, ты чудо!

karajicaldina24x: Королева.

petr_kurganov_man_sport: Сашуль, у тебя очаровательные и безупречные ножки, тренируйся и не сдавайся.

alexandrowolff: Без пижамки было б круче!

sofia81008: ты как всегда просто красотка, лучше не бывает.

Александра Солдатова продемонстрировала растяжку, сев на шпагат у ограждения вдоль реки
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