«Как ты это делаешь?» Подписчики восхитились растяжкой Солдатовой на узком балконе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала великолепную растяжку, использовав вместо балетного станка ограждение узкого балкона. Для зарядки 22-летняя спортсменка надела красное худи, серые бриджи и белые носки.

Фото и видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики в комментариях не устают восхищаться гибкостью Солдатовой.

ya_ham: как ты это делаешь? Невероятно!

lvlelvl: фантастически.

margauxk_k: Саша, ты чудо!

karajicaldina24x: Королева.

petr_kurganov_man_sport: Сашуль, у тебя очаровательные и безупречные ножки, тренируйся и не сдавайся.

alexandrowolff: Без пижамки было б круче!

sofia81008: ты как всегда просто красотка, лучше не бывает.