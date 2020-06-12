«Хочется найти что-то нереальное». Непряева попросила подписчиков пополнить её плейлист

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира—2019 в скиатлоне и эстафете, российская лыжница Наталья Непряева попросила подписчиков пополнить её плейлист.

«Приветики! Музыка связывает! Покидайте мне, что у вас на повторе, очень хочется найти что-то нереальное», — написала Непряева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Натальи Непряевой в «Инстаграме».

Подписчики засыпали Непряеву не только музыкальными предложениями, но и комплиментами.

goriunov1721: Очень красивая женщина, а глаза прожигают насквозь!

belyash5: Ммм… Какой взгляд!

tamaramerkebaeva: Королева!

alexander_v_1980: Какой властный взгляд… Требующий подчинения и побед.

raha0783: Красота — страшная сила.

synlab84: Ух, выражение лица, а глаза, Наташ!

utkin.a85: Красотка!