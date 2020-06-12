ITA получило от ВАДА более 50 приоритетных дел российских спортсменов

Совет директоров Международного агентства по допинг-тестированию (ITA) подтвердил получение из Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) более 50 приоритетных дел российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

«Совет был проинформирован, что департамент по правовым вопросам ITA получил из ВАДА более 50 приоритетных дел спортсменов в рамках „Операции LIMS“ по расследованию допинга в российском спорте и программы повторного анализа проб из Московской лаборатории», — сообщается на сайте ITA.

ITA сообщило, что завершило перепроверку допинг-проб с Олимпийских игр — 2012 и выявило более 80 нарушений антидопинговых правил. Соответствующие полномочия ITA делегировал МОК в ноябре 2018 года.

«ITA только что завершило программу повторного анализа проб с Игр в Лондоне. Было проанализировано более двух третей всех образцов мочи, собранных во время Игр, и в общей сложности выявлено более 80 нарушений антидопинговых правил, которые позволят в некоторых случаях перераспределить олимпийские медали их законным владельцам», — говорится в сообщении.