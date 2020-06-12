Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Елена Исинбаева раскрыла секреты удачных попыток в прыжках с шестом

Елена Исинбаева раскрыла секреты удачных попыток в прыжках с шестом
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева раскрыла секреты удачных попыток.

«Немного о технике прыжков с шестом, а именно о месте отталкивания и важности оттолкнуться с нужной отметки.

Каждый раз после совершения прыжка, будь он удачный или нет, я проверяю место отталкивания с дорожки. (Вы могли наблюдать этот момент на моих выступлениях.) Место отталкивания — показатель правильного ритма разбега и технически правильного исполнения прыжка.

Если я заступала полстопы или стопу за место отталкивания, то прыжок получался со срывом с дорожки. Я получала сильный удар в поясницу и в правое плечо. Как следствие — при таком исполнении прыжка планка часто падала.

Если же случалось так, что я не добегала до места отталкивания, то прыжок получался на «стоячем шесте». Так как скорость разбега не была передана в полной мере в шест, то шест «застревал» в вертикальном положении, то есть «не катился вперёд», и прыжок часто получался неудачным.

Когда я попадала чётко на место отталкивания, то прыжки всегда были берущиеся, с иллюзией «легкой полёта».

Для справки:
длина моего разбега была 34 м 65 см,
место отталкивания от начала «совка» — 2,65–2,70.

Да-да, каждый сантиметр важен и рассчитывается для попадания на точное место отталкивания. Так что прыжки с шестом ещё и математика», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева: Пушкин сильно удивился бы новым словам в русской речи
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020