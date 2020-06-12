Елена Исинбаева раскрыла секреты удачных попыток в прыжках с шестом

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева раскрыла секреты удачных попыток.



«Немного о технике прыжков с шестом, а именно о месте отталкивания и важности оттолкнуться с нужной отметки.

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Каждый раз после совершения прыжка, будь он удачный или нет, я проверяю место отталкивания с дорожки. (Вы могли наблюдать этот момент на моих выступлениях.) Место отталкивания — показатель правильного ритма разбега и технически правильного исполнения прыжка.

Если я заступала полстопы или стопу за место отталкивания, то прыжок получался со срывом с дорожки. Я получала сильный удар в поясницу и в правое плечо. Как следствие — при таком исполнении прыжка планка часто падала.

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Если же случалось так, что я не добегала до места отталкивания, то прыжок получался на «стоячем шесте». Так как скорость разбега не была передана в полной мере в шест, то шест «застревал» в вертикальном положении, то есть «не катился вперёд», и прыжок часто получался неудачным.

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Когда я попадала чётко на место отталкивания, то прыжки всегда были берущиеся, с иллюзией «легкой полёта».

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Для справки:

длина моего разбега была 34 м 65 см,

место отталкивания от начала «совка» — 2,65–2,70.

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Да-да, каждый сантиметр важен и рассчитывается для попадания на точное место отталкивания. Так что прыжки с шестом ещё и математика», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».