Татьяна Покровская: физическая культура для меня — это слишком

Наставник сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, чем занималась на самоизоляции.

«Открыла в себе массу совершенно неожиданных качеств. Оказывается, я могу сажать деревья и меня это увлекает. Скажи мне кто раньше, что я способна получать удовольствие от того, чтобы два месяца жить на природе, собирать сучья в лесу, порядок вокруг дома наводить, — посмеялась бы. Оказалось, это так классно!

Занималась ли какой-то физкультурой для поддержания физической формы? Заставляла себя иногда дрыгаться, чтобы разминать хотя бы ноги, но физическая культура для меня — это слишком. Не люблю это дело, да и не могу себя заставить заниматься в одиночестве. Нужно, чтобы кто-то меня контролировал, чтобы я была в группе, чтобы занятия шли под музыку…

Попросить о помощи у девочек? Боюсь, они меня загоняют так, что я вообще ни ногой, ни рукой потом пошевелить не сумею. Но идея хорошая. Представляю, как все будут счастливы», — приводит слова Покровской RT.