Солдатова: человеческая душа — резвящееся пламя. Она вспыхивает в самом человеке

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с одного из своих выступлений, сопроводив её философскими рассуждениями.



«Ибо что такое человеческая душа, как не резвящееся пламя? Да, да, она и есть огонь! Она вспыхивает в самом человеке, охватывает его и кружится над ним, точь-в-точь как огонь вспыхивает в серых поленьях, охватывает их и кружится над ними!», — написала Солдатова.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).