В России за сутки коронавирусом заразилось 8706 человек, отмечено 114 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8706 человек, сообщает "стопкоронавирус.рф". Общее число заболевших составляет 520 129 человек, из которых выздоровело 274 641. Зафиксировано 114 летальных исходов. За всё время скончалось 6829 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1493
Московская область — 725
Санкт-Петербург — 262
Свердловская область — 245
Воронежская область — 228
Нижегородская область — 218
Ханты-Мансийский АО — 183
Красноярский край — 169
Иркутская область — 163
Ростовская область — 162
Республика Коми — 156
Ульяновская область — 150
Самарская область — 146
Ямало-Ненецкий АО — 125
Челябинская область — 120
Саратовская область — 118
Архангельская область — 113
Волгоградская область — 109
Новосибирская область — 108
Смоленская область — 103
Республика Тыва — 101
Псковская область — 100
Пензенская область — 99
Тульская область — 98
Республика Дагестан — 96
Брянская область — 95
Ивановская область — 95
Карачаево-Черкесия — 89
Калужская область — 88
Ставропольский край — 85
Омская область — 85
Приморский край — 85
Курская область — 83
Орловская область — 81
Тверская область — 81
Кабардино-Балкария — 81
Краснодарский край — 78
Чувашская Республика — 78
Белгородская область — 77
Пермский край — 74
Мурманская область — 71
Республика Башкортостан — 70
Республика Саха (Якутия) — 70
Хабаровский край — 69
Кемеровская область — 68
Алтайский край — 67
Забайкальский край — 66
Тамбовская область — 64
Владимирская область — 63
Оренбургская область — 62
Липецкая область — 59
Амурская область — 59
Республика Мордовия — 58
Ярославская область — 57
Рязанская область — 56
Ленинградская область — 53
Новгородская область — 50
Тюменская область — 50
Камчатский край — 49
Республика Марий Эл — 48
Томская область — 48
Республика Татарстан — 45
Астраханская область — 44
Костромская область — 53
Калининградская область — 53
Республика Бурятия — 43
Республика Ингушетия — 40
Республика Северная Осетия — 36
Вологодская область — 33
Республика Хакасия — 33
Республика Карелия — 30
Кировская область — 29
Республика Адыгея — 29
Магаданская область — 27
Чеченская Республика — 23
Республика Алтай — 23
Удмуртская Республика — 20
Сахалинская область — 15
Республика Калмыкия — 14
Курганская область — 14
Чукотский АО — 9
Республика Крым — 7
Еврейская АО — 4
Севастополь — 2.
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