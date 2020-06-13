В России за сутки коронавирусом заразилось 8706 человек, отмечено 114 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8706 человек, сообщает "стопкоронавирус.рф". Общее число заболевших составляет 520 129 человек, из которых выздоровело 274 641. Зафиксировано 114 летальных исходов. За всё время скончалось 6829 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1493

Московская область — 725

Санкт-Петербург — 262

Свердловская область — 245

Воронежская область — 228

Нижегородская область — 218

Ханты-Мансийский АО — 183

Красноярский край — 169

Иркутская область — 163

Ростовская область — 162

Республика Коми — 156

Ульяновская область — 150

Самарская область — 146

Ямало-Ненецкий АО — 125

Челябинская область — 120

Саратовская область — 118

Архангельская область — 113

Волгоградская область — 109

Новосибирская область — 108

Смоленская область — 103

Республика Тыва — 101

Псковская область — 100

Пензенская область — 99

Тульская область — 98

Республика Дагестан — 96

Брянская область — 95

Ивановская область — 95

Карачаево-Черкесия — 89

Калужская область — 88

Ставропольский край — 85

Омская область — 85

Приморский край — 85

Курская область — 83

Орловская область — 81

Тверская область — 81

Кабардино-Балкария — 81

Краснодарский край — 78

Чувашская Республика — 78

Белгородская область — 77

Пермский край — 74

Мурманская область — 71

Республика Башкортостан — 70

Республика Саха (Якутия) — 70

Хабаровский край — 69

Кемеровская область — 68

Алтайский край — 67

Забайкальский край — 66

Тамбовская область — 64

Владимирская область — 63

Оренбургская область — 62

Липецкая область — 59

Амурская область — 59

Республика Мордовия — 58

Ярославская область — 57

Рязанская область — 56

Ленинградская область — 53

Новгородская область — 50

Тюменская область — 50

Камчатский край — 49

Республика Марий Эл — 48

Томская область — 48

Республика Татарстан — 45

Астраханская область — 44

Костромская область — 53

Калининградская область — 53

Республика Бурятия — 43

Республика Ингушетия — 40

Республика Северная Осетия — 36

Вологодская область — 33

Республика Хакасия — 33

Республика Карелия — 30

Кировская область — 29

Республика Адыгея — 29

Магаданская область — 27

Чеченская Республика — 23

Республика Алтай — 23

Удмуртская Республика — 20

Сахалинская область — 15

Республика Калмыкия — 14

Курганская область — 14

Чукотский АО — 9

Республика Крым — 7

Еврейская АО — 4

Севастополь — 2.