Загорулько — о поддельной справке Лысенко: Шляхтин был в курсе, но включает дурака

Евгений Загорулько, тренер российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, откровенно рассказал подробности дела о пропуске его подопечным трёх допинг-тестов и подделке документов по этому делу.

Чтобы доказать, что один из тестов пропущен по не зависящим от спортсмена обстоятельствам, была организована справка. Но обман вскрылся, что повлекло куда более серьёзные последствия, чем двухлетняя дисквалификация, которая грозила Лысенко. Теперь, чтобы продолжить восстановление ВФЛА в международной федерации, уже новое руководство должно выплатить штраф в размере 5 млн евро до 1 июля.

«Всё зародилось в стенах федерации. Они придумали справку, чтобы отмазать, хотя я категорически был против. Моя позиция была такой: попросить прощения, признать, что балбес. Но они решили её сделать. И как! Написать справку из больницы, которой не существует! А потом два года защищать её! Да сразу надо было признать, что неправы, наказать виновного.

Даже вышестоящему руководству говорил, что нужно наказать Паркина за его инициативу, и на этом всё закончится. Мне сказали, что не надо, потому что в этом случае будет пятно на всей федерации, а соответственно, и на Министерстве спорта.

Был ли в курсе ситуации Шляхтин? Конечно. Он включает дурака и делает вид, что ничего не знает. Но если ты руководитель, который ничего не знает, тебя нужно за это судить и увольнять. Эти ребята ничего бы не стали делать без согласия Шляхтина! Так и должно быть. Разрешение на серьёзные дела должен давать руководитель», — приводит слова Загорулько «Спорт-экспресс».