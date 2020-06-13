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«Волочкова рядом не валялась». Подписчики восхитились Утяшевой в кожаных шортах

«Волочкова рядом не валялась». Подписчики восхитились Утяшевой в кожаных шортах
Другие / Прочие виды спорта 0

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира — 2001/2002 Ляйсан Утяшева на своей странице в «Инстаграме» выложила видео, на котором исполняет упражнение с двумя лентами. Гимнастка одета в белую водолазку, чёрные кожаные шорты и ботильоны.

Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились внешним видом и грацией Утяшевой.

anna_madam_chagina: Залипла. Смотрела бы и смотрела. Восхищаюсь.
natasha_davydova_tymen: Ляйсан, молодчинка! Волочкова рядом не валялась.
viacheslavkislichko: Красотулька ты наша башкирская!
kolbunova.irina: Ляйсан, ты молодец, так приятно на тебя смотреть, умница, красавица — ты классная!
nastya_moiseeva_ekb: Какая фигурка! Куколка!
aprudkov860: Ляйсан, это завораживает! Ты супергимнастка!
grinberg.sofia: Вообще бомба, как ты так умудряешься!?

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