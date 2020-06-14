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Чемпион мира 2013 года Меньков отправил заявку на получение нейтрального статуса

Чемпион мира 2013 года Меньков отправил заявку на получение нейтрального статуса
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков отправил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Павла Воронкова.

«Александр Меньков отправил заявку в World Athletics. Отправила заявку и Анастасия Еремянц», – сказал Воронков. 19-летняя Еремянц выступает в беге на средние дистанции — от 400 до 2000 метров.

Ранее World Athletics оштрафовала ВФЛА на $ 10 млн (5 из них — условно) за ситуацию с допинговым скандалом. Известно, что ВФЛА необходимо выплатить $ 5 млн до 1 июля 2020 года — в противном случае российские легкоатлеты могут быть не допущены до соревнований даже в нейтральном статусе.

Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса и оплатила взнос — $ 250
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