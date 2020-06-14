Семеня — о своём преимуществе в забеге: социальное дистанцирование в лучшем виде

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в беге на 800 метров Кастер Семеня из ЮАР выложила архивное фото одного из забегов.
«Социальное дистанцирование в лучшем виде», — написала Семеня в своём «инстаграме», намекая на более чем внушительный отрыв от всех соперниц.
Посмотреть фотографию можно на странице Кастер Семени в «Инстаграме».
Напомним, согласно новым правилам IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови, Семеня больше не может участвовать в стартах на дистанциях от 400 м. Из-за этого она пропустила чемпионат мира в Дохе.
Кастер оспаривала это ограничение в Федеральном суде Швейцарии. Суд сначала временно приостановил действие правила в отношении Семени, но затем отменил это решение. Семеня позже заявила о готовности участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 200 м, поскольку ограничение не распространяется на столь короткие дистанции.
- 14 июня 2020
-
14:16
-
11:51
- 13 июня 2020
-
21:30
-
19:56
-
17:47
-
11:54
-
11:06
- 12 июня 2020
-
23:36
-
23:25
-
22:49
-
22:27
-
21:46
-
19:01
-
18:11
-
16:10
-
10:47
-
10:02
-
09:40
-
04:05
-
00:12
- 11 июня 2020
-
23:12
-
19:40
-
17:25
-
16:02
-
12:42
-
12:18
-
11:18
-
10:36
-
10:18
-
09:38
-
02:21
- 10 июня 2020
-
23:16
-
21:44
-
19:12
-
18:46