Семеня — о своём преимуществе в забеге: социальное дистанцирование в лучшем виде

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в беге на 800 метров Кастер Семеня из ЮАР выложила архивное фото одного из забегов.



«Социальное дистанцирование в лучшем виде», — написала Семеня в своём «инстаграме», намекая на более чем внушительный отрыв от всех соперниц.

Посмотреть фотографию можно на странице Кастер Семени в «Инстаграме».

Напомним, согласно новым правилам IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови, Семеня больше не может участвовать в стартах на дистанциях от 400 м. Из-за этого она пропустила чемпионат мира в Дохе.



Кастер оспаривала это ограничение в Федеральном суде Швейцарии. Суд сначала временно приостановил действие правила в отношении Семени, но затем отменил это решение. Семеня позже заявила о готовности участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 200 м, поскольку ограничение не распространяется на столь короткие дистанции.