В России за сутки коронавирусом заразилось 8835 человек, отмечено 119 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8835 человек, сообщает "стопкоронавирус.рф". Общее число заболевших составляет 528 964 человека, из которых выздоровело 280 050. Зафиксировано 119 летальных исходов. За всё время скончалось 6948 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1477
Московская область — 717
Санкт-Петербург — 256
Свердловская область — 254
Ханты-Мансийский АО — 229
Воронежская область — 219
Нижегородская область — 215
Иркутская область — 209
Республика Тыва — 190
Республика Коми — 181
Ростовская область — 167
Красноярский край — 166
Челябинская область — 141
Саратовская область — 126
Ульяновская область — 119
Ямало-Ненецкий АО — 114
Самарская область — 110
Архангельская область — 109
Волгоградская область — 108
Новосибирская область — 108
Пермский край — 107
Псковская область — 105
Омская область — 99
Приморский край — 99
Карачаево-Черкесия — 98
Тульская область — 95
Пензенская область — 95
Ивановская область — 94
Республика Дагестан — 94
Брянская область — 91
Забайкальский край — 89
Орловская область — 86
Ставропольский край — 83
Тверская область — 81
Белгородская область — 80
Калужская область — 80
Кабардино-Балкария — 80
Смоленская область — 79
Краснодарский край — 77
Чувашская Республика — 77
Тюменская область — 77
Курская область — 72
Хабаровский край — 71
Алтайский край — 69
Республика Саха (Якутия) — 69
Республика Башкортостан — 68
Тамбовская область — 63
Оренбургская область — 63
Владимирская область — 59
Астраханская область — 59
Липецкая область — 58
Республика Мордовия — 58
Рязанская область — 57
Мурманская область — 57
Ярославская область — 53
Томская область — 53
Республика Карелия — 52
Ленинградская область — 52
Республика Бурятия — 50
Новгородская область — 48
Республика Татарстан — 46
Калининградская область — 45
Амурская область — 45
Камчатский край — 45
Республика Марий Эл — 44
Кировская область — 39
Республика Ингушетия — 37
Республика Северная Осетия — 34
Республика Адыгея — 33
Республика Хакасия — 33
Вологодская область — 30
Костромская область — 27
Кемеровская область — 22
Республика Крым — 22
Удмуртская Республика — 21
Магаданская область — 21
Чеченская Республика — 17
Республика Калмыкия — 16
Курганская область — 15
Республика Алтай — 13
Сахалинская область — 10
Севастополь — 4
Еврейская АО — 3
Ненецкий АО — 1.
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