В России за сутки коронавирусом заразилось 8835 человек, отмечено 119 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8835 человек, сообщает "стопкоронавирус.рф". Общее число заболевших составляет 528 964 человека, из которых выздоровело 280 050. Зафиксировано 119 летальных исходов. За всё время скончалось 6948 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 1477

Московская область — 717

Санкт-Петербург — 256

Свердловская область — 254

Ханты-Мансийский АО — 229

Воронежская область — 219

Нижегородская область — 215

Иркутская область — 209

Республика Тыва — 190

Республика Коми — 181

Ростовская область — 167

Красноярский край — 166

Челябинская область — 141

Саратовская область — 126

Ульяновская область — 119

Ямало-Ненецкий АО — 114

Самарская область — 110

Архангельская область — 109

Волгоградская область — 108

Новосибирская область — 108

Пермский край — 107

Псковская область — 105

Омская область — 99

Приморский край — 99

Карачаево-Черкесия — 98

Тульская область — 95

Пензенская область — 95

Ивановская область — 94

Республика Дагестан — 94

Брянская область — 91

Забайкальский край — 89

Орловская область — 86

Ставропольский край — 83

Тверская область — 81

Белгородская область — 80

Калужская область — 80

Кабардино-Балкария — 80

Смоленская область — 79

Краснодарский край — 77

Чувашская Республика — 77

Тюменская область — 77

Курская область — 72

Хабаровский край — 71

Алтайский край — 69

Республика Саха (Якутия) — 69

Республика Башкортостан — 68

Тамбовская область — 63

Оренбургская область — 63

Владимирская область — 59

Астраханская область — 59

Липецкая область — 58

Республика Мордовия — 58

Рязанская область — 57

Мурманская область — 57

Ярославская область — 53

Томская область — 53

Республика Карелия — 52

Ленинградская область — 52

Республика Бурятия — 50

Новгородская область — 48

Республика Татарстан — 46

Калининградская область — 45

Амурская область — 45

Камчатский край — 45

Республика Марий Эл — 44

Кировская область — 39

Республика Ингушетия — 37

Республика Северная Осетия — 34

Республика Адыгея — 33

Республика Хакасия — 33

Вологодская область — 30

Костромская область — 27

Кемеровская область — 22

Республика Крым — 22

Удмуртская Республика — 21

Магаданская область — 21

Чеченская Республика — 17

Республика Калмыкия — 16

Курганская область — 15

Республика Алтай — 13

Сахалинская область — 10

Севастополь — 4

Еврейская АО — 3

Ненецкий АО — 1.