«Креативный поход в магазин». Подписчики не узнали Солдатову в экстравагантном наряде

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото и видео в экстравагантном наряде, чем немало удивила подписчиков. Надев платье-купальник с удлинённой юбкой, кожаную куртку и боты, Солдатова позирует в супермаркете с тыквой на голове. Костюм гимнастки выдержан в чёрных тонах.
Фото и видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Подписчики не узнали Солдатову и порекомендовали пройти пробы в фильмы Тима Бёртона.
olegleonko: «Я сначала и не понял, кто это на фото, классный образ».
dmitrii_ziablitsev: «Самый креативный поход в магазин».
soldatovids: «Кто сказал, что купальники только для ковра?»
ramzzzai: «Жуть просто, какой-то костюм для хэллоуина».
anapaulagomes1960: «Фантастически, мисс Алекс! Как вампир… Идеально подходите для фильмов Тима Бёртона».
islacristina2: «Мне нравится, насколько ты сумасшедшая».
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