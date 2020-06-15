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Украинский волейболист Пашицкий получит российское гражданство

Украинский волейболист питерского «Зенита» Пашицки
Украинский волейболист Пашицкий получит российское гражданство
Другие / Волейбол 0

Украинский блокирующий санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Пашицкий объявил, что получит российское гражданство. При этом он не стал заявлять о намерении во что бы то ни стало попасть в состав сборной России по волейболу.

«Вопрос с российским паспортом решён. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах, и мне есть с чем сравнивать. Но если вызов поступит — разумеется, я готов», — приводит слова 32-летнего Пашицкого ТАСС.

Ранее стало известно, что Пашицкий перешел из «Кузбасса» в питерский «Зенит». До этого спортсмен выступал в эстонских, польских и французских клубах. Он становился чемпионом Эстонии, чемпионом Балтики и чемпионом России.

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