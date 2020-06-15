«Неприлично красивая». Мария Командная — о стильном фото Дарьи Клишиной

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, показала в «Инстаграме» стильную чёрно-белую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в белую рубашку, держит в руках чашку и улыбается, не смотря в камеру.

«С добрым утром, мир! Всем отличных выходных!» — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.

В комментариях к посту отметилась, в частности, российская журналистка Мария Командная.

«Ну такая красивая, ну неприлично, Даш», — написала она.

Другие пользователи оставили такие комментарии.

«Ай, вот же она, красота, на своём, на наивысшем уровне. Какая же ты красивая».

«Ты сияешь, как белая роза. Не могу дождаться, когда увижу тебя снова».

«Ого, какие красивые ноги, пускай даже в чёрно-белом стиле фото».

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.