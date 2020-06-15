В России за сутки коронавирусом заразилось 8246 человек, отмечено 143 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8246 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 537 210 человек, из которых выздоровело 284 539. Зафиксировано ещё 143 летальных исхода. За всё время скончался 7091 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1359

Московская область — 689

Санкт-Петербург — 252

Свердловская область — 233

Воронежская область — 220

Нижегородская область — 209

Ханты-Мансийский АО — 184

Челябинская область — 169

Красноярский край — 161

Ростовская область — 160

Ульяновская область — 146

Саратовская область — 128

Иркутская область — 127

Орловская область — 122

Новосибирская область — 109

Архангельская область — 107

Волгоградская область — 106

Самарская область — 106

Карачаево-Черкесская Республика — 99

Псковская область — 98

Тульская область — 96

Республика Дагестан — 95

Пензенская область — 94

Омская область — 93

Ивановская область — 91

Приморский край — 91

Брянская область — 87

Ямало-Ненецкий АО — 87

Республика Коми — 86

Забайкальский край — 85

Республика Саха (Якутия) — 85

Ставропольский край — 82

Кабардино-Балкарская Республика — 80

Чувашская Республика — 79

Белгородская область — 78

Калужская область — 78

Тверская область — 78

Смоленская область — 77

Хабаровский край — 74

Ленинградская область — 73

Тюменская область — 73

Краснодарский край — 72

Республика Тыва — 72

Алтайский край — 72

Пермский край — 68

Тамбовская область — 65

Мурманская область — 65

Курская область — 64

Оренбургская область — 62

Астраханская область — 61

Республика Башкортостан — 61

Липецкая область — 58

Владимирская область — 57

Республика Мордовия — 56

Кировская область — 53

Новгородская область — 52

Рязанская область — 49

Республика Бурятия — 49

Ярославская область — 48

Томская область — 46

Республика Марий Эл — 44

Республика Татарстан — 44

Амурская область — 44

Камчатский край — 42

Калининградская область — 40

Республика Ингушетия — 36

Республика Северная Осетия — 34

Республика Адыгея — 29

Республика Крым — 27

Костромская область — 25

Республика Хакасия — 24

Кемеровская область — 23

Магаданская область — 21

Удмуртская Республика — 20

Курганская область — 20

Республика Алтай — 19

Республика Карелия — 18

Вологодская область — 18

Чеченская Республика — 15

Сахалинская область — 13

Республика Калмыкия — 9

Ненецкий АО — 3

Севастополь — 2.