В России за сутки коронавирусом заразилось 8246 человек, отмечено 143 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8246 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 537 210 человек, из которых выздоровело 284 539. Зафиксировано ещё 143 летальных исхода. За всё время скончался 7091 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1359
Московская область — 689
Санкт-Петербург — 252
Свердловская область — 233
Воронежская область — 220
Нижегородская область — 209
Ханты-Мансийский АО — 184
Челябинская область — 169
Красноярский край — 161
Ростовская область — 160
Ульяновская область — 146
Саратовская область — 128
Иркутская область — 127
Орловская область — 122
Новосибирская область — 109
Архангельская область — 107
Волгоградская область — 106
Самарская область — 106
Карачаево-Черкесская Республика — 99
Псковская область — 98
Тульская область — 96
Республика Дагестан — 95
Пензенская область — 94
Омская область — 93
Ивановская область — 91
Приморский край — 91
Брянская область — 87
Ямало-Ненецкий АО — 87
Республика Коми — 86
Забайкальский край — 85
Республика Саха (Якутия) — 85
Ставропольский край — 82
Кабардино-Балкарская Республика — 80
Чувашская Республика — 79
Белгородская область — 78
Калужская область — 78
Тверская область — 78
Смоленская область — 77
Хабаровский край — 74
Ленинградская область — 73
Тюменская область — 73
Краснодарский край — 72
Республика Тыва — 72
Алтайский край — 72
Пермский край — 68
Тамбовская область — 65
Мурманская область — 65
Курская область — 64
Оренбургская область — 62
Астраханская область — 61
Республика Башкортостан — 61
Липецкая область — 58
Владимирская область — 57
Республика Мордовия — 56
Кировская область — 53
Новгородская область — 52
Рязанская область — 49
Республика Бурятия — 49
Ярославская область — 48
Томская область — 46
Республика Марий Эл — 44
Республика Татарстан — 44
Амурская область — 44
Камчатский край — 42
Калининградская область — 40
Республика Ингушетия — 36
Республика Северная Осетия — 34
Республика Адыгея — 29
Республика Крым — 27
Костромская область — 25
Республика Хакасия — 24
Кемеровская область — 23
Магаданская область — 21
Удмуртская Республика — 20
Курганская область — 20
Республика Алтай — 19
Республика Карелия — 18
Вологодская область — 18
Чеченская Республика — 15
Сахалинская область — 13
Республика Калмыкия — 9
Ненецкий АО — 3
Севастополь — 2.
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