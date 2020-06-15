Синхронистка Шишкина рассказала, как проходят тренировки на базе «Озеро Круглое»

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о тренировочном процессе на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Пять дней по две тренировки. С утра зарядка, зал и тренировка в бассейне. Вечером вторая тренировка на воде. В общей сложности часов семь с половиной — и это мы только втягиваемся, так сказать „на лайте“.

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Если до изоляции мы тренировались пять дней и потом уезжали на один день домой, то сейчас свой выходной мы тоже проводим на базе. Территория закрыта, объект на спецрежиме. Семью, даст бог, увидим только 27 июня, когда закончится первый сбор.



За территорию не выпускают, поэтому развлекаемся, как можем. Вчера играли в вышибалы, рыбаков и рыбок, футбол, горячую картошку и настольные игры на улице. Из-за прохладного ветра казалось, что не так уж и жарко, как итог — лицо обгорело.

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Смотрю сториз своих друзей, которые сейчас в Москве, город гуляет, толпы людей на улицах, все без масок и перчаток. Это, конечно, очень здорово, на улице лето, но ведь вирус никуда не испарился. Вакцины ещё нет. Пожалуйста, будьте аккуратны, держите дистанцию, пользуйтесь средствами защиты и антисептиками», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Аллы Шишкиной в "Инстаграме".