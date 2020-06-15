Гимнастка Татарева показала 4 стильных фото в чёрном купальнике и попросила выбрать лучшее

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы россиянка Анастасия Татарева опубликовала в «Инстаграме» четыре новые фотографии. На снимках спортсменка, попросившая выбрать лучшее фото, одета в чёрный купальник.

«1, 2, 3 или 4?» — подписала она фотографии.

Пользователи по достоинству оценили красоту Татаревой. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Какая вы красивая».

«Безупречная».

«Красота! 2 и 3».

«Нет слов».

22-летняя Татарева в 2015 году стала двукратной чемпионкой I Европейских игр, затем выиграла два золота и одно серебро в групповых упражнениях на чемпионате мира в Штутгарте. В 2016 году она победила на чемпионате Европы в Холоне, а также стала олимпийской чемпионкой, выступив в Рио-де-Жанейро в групповом многоборье. В 2017 году на чемпионате мира в Пезаро в составе обновлённой команды она выиграла две золотые медали (многоборье и упражнение с тремя мячами/двумя скакалками) и одну серебряную (упражнение с пятью обручами).